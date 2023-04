Forza Italia | tesoriere Messina | “Io depositario simbolo | impegno famiglia Berlusconi proseguirà”

(Di venerdì 7 aprile 2023) L'amministratore nazionale del partito all'Adnkronos: "Progetto Cav andrà avanti, nessuno ha chiesto di cambiare statuto" Tutta la comunità politica disi stringe intorno al suo leader Silvio, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, e spera in una pronta guarigione dell’ex presidente del Consiglio. Ma nel partito ci si interroga sul futuro e su ciò che un eventuale post-potrebbe significare per la creatura politica lanciata nel 1994 dall’imprenditore milanese. Sullo sfondo il rischio di una diaspora con la relativa dissoluzione di, che i vertici intendono scongiurare a tutti i costi. Sia il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani che il capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli hanno smentito che si sia parlato di ...

Proprio all'ospedale milanese è arrivato Marco Macrì , fan del leader di, partito dalla Puglia per testimoniare la propria vicinanza al "Cavaliere" in questo momento di difficoltà. Chi è ...Oggi non ci saranno bollettini medici che aggiornano sulle condizioni del leader di, Silvio Berlusconi, da mercoledì ricoverato all'ospedale San Raffaele per una leucemia. Così Sky TG24, stando a quanto appreso dal nosocomio milanese.

Che succederebbe a Forza Italia, si chiedono a mezza voce in molti nel partito azzurro, se il leader attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano fosse costretto a una lunga ...(Adnkronos) - Tutta la comunità politica di Forza Italia si stringe intorno al suo leader Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, e spera in una pronta guarigione dell'ex ...