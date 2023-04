Forza Italia, Tajani: “Niente congressi, nessuno parla di dopo Berlusconi” (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – “Non se ne è mai parlato. nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo… Sembrano un po’ iettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga”. Queste le parole di Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà Rai Tre che, sul colloquio avuto con il Cav aggiunge: “Voce squillante, ci ha incoraggiato tutti. Ha parlato con Meloni e Salvini, segue quello che accade. Ci dà indicazioni”. Tajani spiega di aver parlato “poco fa con il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – “Non se ne è maito.ha maito di, di. Perché, grazie a Dio,è operativo… Sembrano un po’ iettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessunadilitiga”. Queste le parole di Antonio, coordinatore die ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà Rai Tre che, sul colloquio avuto con il Cav aggiunge: “Voce squillante, ci ha incoraggiato tutti. Hato con Meloni e Salvini, segue quello che accade. Ci dà indicazioni”.spiega di averto “poco fa con il ...

