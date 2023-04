Forza Italia: quale futuro per il partito nel dopo-Berlusconi? (Di venerdì 7 aprile 2023) In molti pensano che sarà Antonio Tajani il naturale successore alla guida del partito Forza Italia, quando si dovrà pensare al dopo-Berlusconi. Tuttavia, se i media si stanno ponendo domande sul futuro e sull’eventualità di convocare un congresso per scegliere la nuova leadership, ora che il Cavaliere è in ospedale a causa delle complicanze derivanti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) In molti pensano che sarà Antonio Tajani il naturale successore alla guida del, quando si dovrà pensare al. Tuttavia, se i media si stanno ponendo domande sule sull’eventualità di convocare un congresso per scegliere la nuova leadership, ora che il Cavaliere è in ospedale a causa delle complicanze derivanti L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - forza_italia : La tua forza e determinazione sono un esempio per tutti noi. Forza Presidente, siamo tutti con te! - matteosalvinimi : Il #6aprile di 14 anni fa un tragico terremoto colpiva L’Aquila e l’Abruzzo, scuotendo l’Italia intera. Teniamo viv… - Nanni41159555 : RT @matteorenzi: Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragione in q… - Moixus1970 : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio IXE’ ?? il PD vola al 21% ?? netto calo per Verdi e Sinistra e M5S ?? bene Forza Italia ???? -