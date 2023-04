Formula 1 | Jean Todt rivela tutta la verità su Leclerc | tifosi a bocca aperta

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) Torna a parlare anche l’ex team principal di Ferrari dell’era d’oro sul campione monegasco,zioni sul futuro diche lasciano tutti senza parole! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è un buon momento per la Ferrari e ancor meno per Charles, sfortunatissimo in questo inizio di stagione in cui è riuscito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.