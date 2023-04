Formula 1 | debutta il nuovo format delle Qualifiche | ecco quando

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 7 aprile 2023) La1 è pronta a cambiare ancora, pronto un altro sistema per lefuture, il primo test avverrà proprio in Italia,di cosa si tratta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La1 incanta milioni di appassionati in tutto il mondo e mai come negli ultimi anni si è dimostrata uno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.