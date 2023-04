Formigli ed Ezio Mauro assatanati contro Berlusconi Usano la sua malattia per attaccare la Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Gli auguri a. Ma poi il “processo” e naturalemente la condanna politica. Corradonon può che aprire la sua puntata di PiazzaPulita di giovedì 6 aprile su Silvioe sul suo stato clinico. Ma non si lascia sfuggire l’occasione per alleestire un “plotone d’esecuzione”il leader di FI e processarlo con l’aiuto di un “assistente” assai assatanato: quell’Muro che da ex direttore di Repubblica ingaggiò con il Cavaliere una guerra mediatica senza precedenti. L’impianto accusatorio della trasmissione è palese fin dalle prime battute. Il che è uno sfregio piuttosto evidente nel confronti di un leader da loro non amato ma il cui stato di salute avrebbe suggerito di rimandare le “ostilità”. Capiamo la polemica politica ad armi pari: ma non tra teleschermi ...