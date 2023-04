Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: le scelte dei due allenatori (Di venerdì 7 aprile 2023) Alle 19:00 scenderanno in campo Lecce-Napoli. Ecco le Formazioni ufficiali dei due allenatori per il match del Via del Mare Le Formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, valida per la 29ª giornata di Serie A. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Strefezza, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Bereszynski, Demme, Gaetano, Gollini, Juan Jusus, Marfella, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Alle 19:00 scenderanno in campo. Ecco ledei dueper il match del Via del Mare Ledi, valida per la 29ª giornata di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Strefezza, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Bereszynski, Demme, Gaetano, Gollini, Juan Jusus, Marfella, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #LecceNapoli: le formazioni ufficiali - 11contro11 : #Lecce-#Napoli, le formazioni ufficiali: out Strefezza #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - gianmilan76 : RT @sportface2016: #SerieA, le formazioni ufficiali di #LecceNapoli Spalletti schiera il tridente con #Kvaratskhelia, #Raspadori e #Lozano… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #LecceNapoli, formazioni ufficiali: fuori Strefezza, Colombo, Zielinski e Politano! Kim dal 1' ? - Leccezionaleit : Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali. In attacco Oudin e Ceesay dal 1'. In difesa rientra Umtiti dopo la squalific… -