Forlì, tre ragazzi muoiono travolti da un silos di mangime (Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia a Bertinoro, nel Forlivese. Oggi pomeriggio, 7 aprile, tre giovanissimi, di cui due minorenni, sono morti dopo un drammatico incidente avvenuto in un'azienda di allevamento di galline e pulcini, la Casagrande nella frazione San Pietro in Guardiano. Secondo le prime ricostruzioni, i tre, di origine nordafricana, stavano girando, a bordo di un'auto, attorno a un silos pieno di mangime quando lo avrebbero urtato con la vettura, danneggiandolo, rimanendo così travolti e sepolti da un'enorme quantità di materiale. Si tratta di una nota azienda del posto che dal 1959 coltiva frutta e cereali, produce uova e alleva oltre due milioni di polli all'anno. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Meldola e Bertinoro.

