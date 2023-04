Forlì | silos di mangime travolge un' auto | morti tre fratelli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì,… - fanpage : ULTIM’ORA Un silos di mangimi è improvvisamente crollato colpendo in pieno una vettura su cui si trovavano tre pers… - infoitinterno : A Forlì un silos di mangimi crolla su un'auto, 3 morti - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Paurosa tragedia a Bertinoro,Forlì. Un silos di mangimi è crollato nei pressi di un'azienda agricola,travolgendo un’au… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 7 aprile 2023 ore 20.00' su @Spreaker #attanasio #berrettini #condanna #congo… -

Tragedia in provincia didove tre giovanissimi, di cui due minorenni, sono morti oggi pomeriggio a Bertinoro, nel ...era alla guida della vettura che avrebbe urtato uno dei sostegni del, ......dei sostegni di undi mangini che è crollato schiacciandola. L'incidente è avvenuto nel piazzale di un'azienda agricola nelle campagne di Santa Maria nuova di Bertinoro, in provincia di. ......dei sostegni di undi mangini che è crollato schiacciandola. L'incidente è avvenuto nel piazzale di un'azienda agricola nelle campagne di Santa Maria nuova di Bertinoro, in provincia di. ...