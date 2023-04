Forlì, silos crolla su un’auto: tre morti di cui due minori (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Un silos di mangimi di un’azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, è crollato investendo un’autovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Due delle tre vittime sono minori. Il silos, che contiene mangimi, è crollato sull’auto su cui viaggiavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Undi mangimi di un’azienda agricola a Bertinoro, in provincia di-Cesena, èto investendovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Due delle tre vittime sono. Il, che contiene mangimi, èto sull’auto su cui viaggiavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo. L'articolo proviene da Italia Sera.

