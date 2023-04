Forlì, silos crolla su un'auto: tre morti di cui due minori (Di venerdì 7 aprile 2023) Forlì, 7 apr. (Adnkronos) - Un silos di mangimi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, è crollato investendo un'autovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Due delle tre vittime sono minori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. (Adnkronos) - Undi mangimi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di-Cesena, èto investendo un'vettura con tre persone a bordo, uccidendole. Due delle tre vittime sono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo.

Sono tre le persone morte in un incidente in un'azienda agricola che alleva galline a Bertinoro, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco un silos di mangimi per animali è crollato dopo che un'auto ha urtato la struttura. Sul mezzo c'erano le tre vittime, due minorenni e un adulto.