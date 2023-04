Forlì, crolla un silos di mangimi e colpisce un auto. Morti i tre passeggeri, due minorenni (Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia in Romagna. Un grande silos di mangimi di un’azienda agricola a Bertinoro (in provincia di Forlì-Cesena) è crollato improvvisamente. Nella caduta ha investito schiacciandola un’autovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Forlì, crolla un silos e colpisce un auto: tre Morti Secondo le prime notizie, tra le tre vittime dell’incidente vi sono anche due minorenni. Sul dramma nelle campagne del comune romagnolo, nei pressi di un’azienda agricola di Bertinoro, sono in corso accertamenti. Sul luogo sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per le tre vittime purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si è staccato dai sostegni schiacciando la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia in Romagna. Un grandedidi un’azienda agricola a Bertinoro (in provincia di-Cesena) èto improvvisamente. Nella caduta ha investito schiacciandola un’vettura con tre persone a bordo, uccidendole.unun: treSecondo le prime notizie, tra le tre vittime dell’incidente vi sono anche due. Sul dramma nelle campagne del comune romagnolo, nei pressi di un’azienda agricola di Bertinoro, sono in corso accertamenti. Sul luogo sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per le tre vittime purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si è staccato dai sostegni schiacciando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì,… - NunziaCentanni : RT @AdriMCMLXI: Silos di mangimi crolla, tre persone morte schiacciate a Forlì tra cui due minori - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - PasqualeMarro : #Forlì: crolla silos, tre morti, due minorenni -

