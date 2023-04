Forlì: crolla silos mangimi e investe auto, tre morti (Di venerdì 7 aprile 2023) Un silos di mangime crolla su un'auto: morti i tre occupanti. L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di Forlì. Sul posto, diverse squadre ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) Undi mangimesu un'i tre occupanti. L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di. Sul posto, diverse squadre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - jupiterxc : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - occhio_notizie : Tragedia in un'azienda di allevamento di galline e pulcini a #Forlì, tre ragazzi sono morti dopo che un silos pieno… - r_corti : RT @Agenzia_Ansa: Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì, nei p… - Radio1Rai : ??Incidente a #Bertinoro, in provincia di Forlì, nei pressi di un'azienda agricola. Crolla un silos di mangimi e inv… -

Forlì: crolla silos mangimi e investe auto, tre morti Un silos di mangime crolla su un'auto: morti i tre occupanti. L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di Forlì. Sul posto, diverse squadre dei vigili del fuoco. ... Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute. Morto a 52 anni nel crollo della chiusa di San Bartolo: parte il processo, Inail si costituisce parte civile Crolla l'argine alla chiusa di San Bartolo: muore tecnico della Protezione Civile (foto di Massimo ... con notevoli problemi di collegamento tra Ravenna e Forlì, e si resero necessari lavori urgenti ... Un silos di mangimesu un'auto: morti i tre occupanti. L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di. Sul posto, diverse squadre dei vigili del fuoco. ...Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute.l'argine alla chiusa di San Bartolo: muore tecnico della Protezione Civile (foto di Massimo ... con notevoli problemi di collegamento tra Ravenna e, e si resero necessari lavori urgenti ... Forlì: incidente in un allevamento, silos crolla su un'auto: 3 morti ... il Resto del Carlino