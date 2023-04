Forlì | crolla silos di un' azienda agricola | morti tre fratelli | due minorenni

(Di venerdì 7 aprile 2023) Non c'è stato scampo per i tre giovani rimasti travolti nel crollo del. La tragedia è avvenuta a San Pietro in Guardiano, una frazione del comune di Bertinoro

Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato nei pressi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute. Sul posto, nei pressi ...Chi sono le vittime Sono minorenni due delle tre vittime del crollo di un silos in un'azienda agricola a Bertinoro in provincia diCesena. Il silos, che contiene mangimi, è crollato sull'auto ...I tre ragazzini vivevano a Meldola ().