Forlì | 3 morti in auto contro silos | alla guida diciottenne con foglio rosa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Crolla un silos di mangimi e investe un'auto, tre morti. L'incidente è avvenuto a Bertinoro, in provincia di Forlì,… - Giornaleditalia : #silosforll236bertinoro Bertinoro (Forlì), silos di mangimi crolla e investe un'auto: 3 morti, due minorenni - infoitinterno : Forlì, silos crolla su un'auto: 3 morti - infoitinterno : Schiacciati in auto da un silos, morti tre fratelli a Forlì - NotizieVirgilio : ?? Silos crolla su un'auto, morti tre fratelli giovanissimi -

... nel territorio comunale di Bertinoro , in provincia diCesena. L'incidente è avvenuto nel ... tre. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino , le vittime sono tre fratelli di origini ...L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per rimuovere il silos e il mangime che ...L'incidente si è verificato nei pressi di un'azienda agricola Casagrande a Bertinoro, in provincia di. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per rimuovere il silos e il mangime che ...