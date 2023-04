Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Intervista a Simone Fontecchio: 'Ho dimostrato di valere la #Nba E ora sotto con il Mondiale' #UtahJazz - Gazzetta_NBA : Intervista a Simone Fontecchio: 'Ho dimostrato di valere la #Nba E ora sotto con il Mondiale' #UtahJazz -

La sua stagione da rookie sta arrivando al capolinea. Un'annata con alti e bassi ma marcata da un chiaro messaggio: Simonehadi essere un giocatore Nba e di poter dire la sua anche nella Lega dei fenomeni. Alti e bassi, come capita spesso alle matricole, soprattutto a quelle europee, e pure una dose ......di non essere neanche lontanamente paragonabile al talento da All - Star Game che aveva... Sacramento avvicina la postseason superando Utah (5 punti per Simone), New Orleans ...Qualità che si èpronto a esprimere fin dal giorno zero. Giocare in una squadra come ... piuttosto che a, che di anni ne ha compiuti 27 a dicembre. L'azzurro è più o meno un ...

Fontecchio: "Ho dimostrato di valere la Nba. E ora sotto con il Mondiale" La Gazzetta dello Sport

La sua stagione da rookie sta arrivando al capolinea. Un'annata con alti e bassi ma marcata da un chiaro messaggio: Simone Fontecchio ha dimostrato di essere un giocatore Nba e di poter dire la sua ...