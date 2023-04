(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio, a nome di circa duecento Comuni italiani, ile il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: la norma – contenuta nel dl sulla Pubblica amministrazione approvato ieri in Consiglio dei Ministri – che evita, per quest’anno, l’onere per i Comuni dissestati di sobbarcarsi ilevita il tracollo finanziario di circa duecento Comuni italiani che senza quest’intervento non avrebbero potuto chiudere i Bilanci. E’ stato undi“, così in una nota il sindaco di Benevento e componente del direttivo dell’Anci Clemente. “Avevo condotto questa battaglia a nome della mia e di moltissime altre amministrazioni comunali che – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Fondo anticipazione liquidità, Mastella: 'Dal Governo segno di leale collaborazione istituzionale' -… - TV7Benevento : Fondo anticipazione liquidità, Mastella: 'Dal Governo segno di leale collaborazione istituzionale' -… - FGiornalisti : ?? Anticipazione per ristrutturazione #casa di proprietà ?? L’iscritto dopo otto anni di adesione al #Fondo può chie… -

Sul CorMez un'dell'intervista a L'Equipe: "Abbiamo sviluppato un modello di attacco più veloce e ... Insieme abbiamo analizzato ala velocità della mia corsa, i tempi di reazione agli ......previsione per le annualità 2023/2025 presenta un pareggio di bilancio al netto dell'... come avvenuto nel 2022, di accantonare una somma neldi garanzia dei debiti commerciali, ...Abbiamo previsto l'erogazione del finanziamento regionale per l'del SAL e del ... variazione di bilancio, su proposta dell'assessore Mario Quaglieri mediante prelevamento daldi ...

Fondo anticipazione liquidità, Mastella: “Dal Governo segno di leale ... TV Sette Benevento

l’onere per i Comuni dissestati di sobbarcarsi il Fondo anticipazione liquidità evita il tracollo finanziario di circa duecento Comuni italiani che senza quest’intervento non avrebbero potuto chiudere ...ATRI – Dopo i sold out di Milano, Bologna e Roma, arriva ad Atri ‘Canzoni a fondo perduto’, il tour di Setak ... sentimento e appartenenza, insieme a qualche anticipazione del nuovo album. Canzoni che ...