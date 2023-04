Fondi Marche: Cassazione, condanna Spacca è anomala (Di venerdì 7 aprile 2023) "Sussiste certamente un vizio di motivazione decisivo" nella condanna per peculato emessa dalla Corte di appello di Perugia, il 27 ottobre 2021, nel processo di appello bis a carico dell'ex presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) "Sussiste certamente un vizio di motivazione decisivo" nellaper peculato emessa dalla Corte di appello di Perugia, il 27 ottobre 2021, nel processo di appello bis a carico dell'ex presidente ...

Fondi Marche: Cassazione, condanna Spacca è anomala

...dell'accusa di appropriazione di fondi pubblici - per 4600 euro contestati a Bugaro per spese postali e convegnistiche, e per 23.300 euro a Spacca per le spese di spedizione dei periodici 'Marche ...

è tutta da rivedere la fondatezza dell'accusa di appropriazione di fondi pubblici - per 4600 euro contestati a Bugaro per spese postali e convegnistiche, e per 23.300 euro a Spacca per le spese di ...