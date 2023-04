Follia in Argentina, sassi contro il pullman del Tigre…per sbaglio (Di venerdì 7 aprile 2023) L’incredibile episodio è accaduto al termine della sfida tra il Tigre ed il San Paolo di Copa Libertadores. I dettagli Al termine della sfida tra Tigre e San Paolo, chiusa con il punteggio di 0-2 per i brasiliani, alcuni tifosi hanno bersagliato di pietre il pullman della squadra. Gli argentini pensano si trattasse di quello del San Paolo, ma in realtà trasportava i padroni di casa. ¡INCREÍBLE! El micro de Tigre, apedreado en su llegada al estadio en Victoria. Los hinchas del Matador confundieron a su propia delegación ¡con los de San Pablo! pic.twitter.com/LfGKNHnbbH— SportsCenter (@SC ESPN) April 6, 2023 A bordo c’era infatti anche Mateo Retegui, nuovo attaccante della nazionale italiana. Un clamoroso autogol, ben peggiore della sconfitta in campo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) L’incredibile episodio è accaduto al termine della sfida tra il Tigre ed il San Paolo di Copa Libertadores. I dettagli Al termine della sfida tra Tigre e San Paolo, chiusa con il punteggio di 0-2 per i brasiliani, alcuni tifosi hanno bersagliato di pietre ildella squadra. Gli argentini pensano si trattasse di quello del San Paolo, ma in realtà trasportava i padroni di casa. ¡INCREÍBLE! El micro de Tigre, apedreado en su llegada al estadio en Victoria. Los hinchas del Matador confundieron a su propia delegación ¡con los de San Pablo! pic.twitter.com/LfGKNHnbbH— SportsCenter (@SC ESPN) April 6, 2023 A bordo c’era infatti anche Mateo Retegui, nuovo attaccante della nazionale italiana. Un clamoroso autogol, ben peggiore della sconfitta in campo L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L’episodio alla squadra di #Retegui - QdSit : Follia in Argentina: tifosi scambiano pullman e prendono a sassate quello della propria squadra -VIDEO - sportli26181512 : Quartararo dopo GP Argentina: 'Nakagami come un kamikaze, una follia non penalizzarlo': Fabio Quartararo è stato pr… - ilmatty17 : Lo sappiamo e non vi vogliamo.. a italia 90 tifavate Argentina in semifinale contro l'Italia.. follia -