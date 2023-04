Fnomceo, 'servono 30mld di risorse straordinarie per personale' (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Apprezziamo la volontà del ministro della Salute Orazio Schillaci di aumentare il Fondo sanitario nazionale, portandolo a 131 miliardi per ridurre il divario tra finanziamento e spesa sanitaria che oramai si è attestata lo scorso anno a 133 miliardi. Continuiamo a pensare, tuttavia, che occorra un finanziamento straordinario che vincoli le risorse sul potenziamento del personale e dei professionisti sanitari. Molti analisti sanitari stimano in 30 miliardi questo stanziamento, che servirebbe per pagare gli stipendi ai professionisti sanitari oggi assenti sul territorio, aumentare le remunerazioni ai medici, sia in ospedale che sul territorio, e ai professionisti della salute, aumentare il numero degli addetti in sanità, garantendo a tutti gli operatori sanitari un welfare sociale ancora oggi assente in larga parte del ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Apprezziamo la volontà del ministro della Salute Orazio Schillaci di aumentare il Fondo sanitario nazionale, portandolo a 131 miliardi per ridurre il divario tra finanziamento e spesa sanitaria che oramai si è attestata lo scorso anno a 133 miliardi. Continuiamo a pensare, tuttavia, che occorra un finanziamento straordinario che vincoli lesul potenziamento dele dei professionisti sanitari. Molti analisti sanitari stimano in 30 miliardi questo stanziamento, che servirebbe per pagare gli stipendi ai professionisti sanitari oggi assenti sul territorio, aumentare le remunerazioni ai medici, sia in ospedale che sul territorio, e ai professionisti della salute, aumentare il numero degli addetti in sanità, garantendo a tutti gli operatori sanitari un welfare sociale ancora oggi assente in larga parte del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ambrosino6 : ?? Anelli (Fnomceo): 'Ridiamo dignità al lavoro dei medici, servono i 30 miliardi del Mes sanitario' ?? 'Se mancan… - morry74 : Anelli (Fnomceo): 'Ridiamo dignità al lavoro dei medici, servono i 30 mi... - FBfabrifabri : Anelli (Fnomceo): 'Ridiamo dignità al lavoro dei medici, servono i 30 miliardi del Mes sanitario' VOGLIO I MEDICI C… - AodiFoad : Amsi e Co-mai al Ministro #Schillaci @MinisteroSalute servono regoli nazionali per la #circoncisione in sicurezza… - AodiFoad : Amsi e Co-mai al Ministro #Schillaci @MinisteroSalute servono regoli nazionali per la #circoncisione in sicurezza .… -