Firmato il decreto, defibrillatori obbligatori in tutti gli impianti sportivi anche per allenamenti e attività amatoriali (Di venerdì 7 aprile 2023) defibrillatori obbligatori negli impianti sportivi: non solo durante le gare, ma anche durante gli allenamenti e ovviamente a disposizione di chi usufruisce delle strutture sportive. Il decreto è stato Firmato (finalmente), dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dal collega con delega allo Sport e ai Giovani, Andrea Abodi. Si prevede l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (Dae) e di quelli semiautomatici dunque anche negli allenamenti e nelle competizioni oltre all’obbligo per le società sportive di condividere l’uso dei defibrillatori con tutti quelli che usufruiscono degli impianti. I dispositivi, inoltre, vanno registrati presso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)negli: non solo durante le gare, madurante glie ovviamente a disposizione di chi usufruisce delle strutture sportive. Ilè stato(finalmente), dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dal collega con delega allo Sport e ai Giovani, Andrea Abodi. Si prevede l’utilizzo deiautomatici esterni (Dae) e di quelli semiautomatici dunqueneglie nelle competizioni oltre all’obbligo per le società sportive di condividere l’uso deiconquelli che usufruiscono degli. I dispositivi, inoltre, vanno registrati presso la ...

