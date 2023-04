Firenze, truffa del falso avvocato: anziana vittima fa arrestare un 44enne a Coverciano (Di venerdì 7 aprile 2023) La Polizia di Stato ha arrestato a Firenze ieri, 6 aprile 2023, un uomo di 44 anni di origine campana, già noto alle Forze di Polizia, accusato di aver imbastito con altre persone, al momento rimaste ignote, un tentativo di truffa cosiddetto del “falso avvocato” Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 aprile 2023) La Polizia di Stato ha arrestato aieri, 6 aprile 2023, un uomo di 44 anni di origine campana, già noto alle Forze di Polizia, accusato di aver imbastito con altre persone, al momento rimaste ignote, un tentativo dicosiddetto del “

