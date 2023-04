Firenze e Venezia: dall’Ue linea dura sui soldi del Pnrr per gli stadi (Di venerdì 7 aprile 2023) Sulla possibilità di utilizzare i fondi del Pnrr per finanziare la ristrutturazione dello stadio Franchi a Firenze ci sono ancora alcuni piccoli spiragli, mentre per quanto riguarda quello di Venezia non c’è possibilità di rientrare tra i progetti finanziabili con i fondi europei. Questa – scrive La Stampa – sembra essere la linea prevalente a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 aprile 2023) Sulla possibilità di utilizzare i fondi delper finanziare la ristrutturazione delloo Franchi aci sono ancora alcuni piccoli spiragli, mentre per quanto riguarda quello dinon c’è possibilità di rientrare tra i progetti finanziabili con i fondi europei. Questa – scrive La Stampa – sembra essere laprevalente a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

