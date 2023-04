Fiorentina-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Con un’agenda riempita dagli appuntamenti in campo nazionale e continentale, e un filotto di nove vittorie consecutive, la Fiorentina riceve lo Spezia nel terzo dei nove impegni previsti ad aprile. Mese partito bene con le due... Leggi su today (Di venerdì 7 aprile 2023) Con un’agenda riempita dagli appuntamenti in campo nazionale e continentale, e un filotto di nove vittorie consecutive, lariceve lonel terzo dei nove impegni previsti ad aprile. Mese partito bene con le due...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoSorrenti : Pronostici imparziali e per nulla di parte della 29ª giornata: Salernitana Inter 0-2 Lecce Napoli 7-1 Milan Empoli… - FantaCons : CONSIGLI 29^ GIORNATA - DIFENSORI Consigliati ?? #Kim (vs Lecce) ? #Spinazzola (Torino) ?? #Dodo (vs Spezia) ?… - CasiraghiThomas : RT @noviaderugge: giusto chiudere la curva per i cori razzisti come quando hanno chiuso quella dello spezia, della roma, o della fiorentina… - mastelli93 : @AndreCardi #PronoTwitter29 Salernitana-Inter 1-2 Lecce-Napoli 1-1 Milan-Empoli 2-0 Udinese-Monza 1-2 Fiorentina-Sp… - AlexDeCinti : RT @noviaderugge: giusto chiudere la curva per i cori razzisti come quando hanno chiuso quella dello spezia, della roma, o della fiorentina… -