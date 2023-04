Fiorentina-Spezia, Italiano: “Non vogliamo fermare la nostra risalita, dobbiamo essere tosti” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano dopo la nona vittoria consecutiva conquista in Coppa Italia con la Cremonese, va a caccia dei tre punti contro lo Spezia nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. L’allenatore viola ha presentato la sfida contro il suo passato in conferenza stampa: “E’ una gara dove ci si giocherà i tre punti e tanto. Davanti al nostro pubblico vogliamo sempre mostrare il nostro miglior lato che è quello della voglia di portare a casa i risultati e di sudare la maglia fino alla fine. Il campionato è ancora lungo, mancano ancora dieci giornate, trenta punti a disposizione, siccome la nostra risalita non vogliamo certo fermarla adesso, dobbiamo cercare di essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico della, Vincenzodopo la nona vittoria consecutiva conquista in Coppa Italia con la Cremonese, va a caccia dei tre punti contro lonel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. L’allenatore viola ha presentato la sfida contro il suo passato in conferenza stampa: “E’ una gara dove ci si giocherà i tre punti e tanto. Davanti al nostro pubblicosempre mostrare il nostro miglior lato che è quello della voglia di portare a casa i risultati e di sudare la maglia fino alla fine. Il campionato è ancora lungo, mancano ancora dieci giornate, trenta punti a disposizione, siccome lanoncerto fermarla adesso,cercare di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : L'agente di #Reca Martin #Kubacki in visita al centro sportivo della #Fiorentina. Solo di cortesia? Domani sarà al… - tinivicamyloves : RT @MatteoSorrenti: Pronostici imparziali e per nulla di parte della 29ª giornata: Salernitana Inter 0-2 Lecce Napoli 7-1 Milan Empoli 3-0… - sportface2016 : #FiorentinaSpezia, #Italiano: 'Non vogliamo fermare la nostra risalita, dobbiamo essere tosti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Spezia? Partita importante per risalire in classifica' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Spezia? Partita importante per risalire in classifica' -

Calcio: Fiorentina; Italiano, non vogliamo fermarci Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara di domani al Franchi con lo Spezia contro cui la Fiorentina andrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo ... Serie A LIVE: Salernitana - Inter dalle 17 Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel ... DIRETTA Serie A, Salernitana - Inter - Le formazioni UFFICIALI LIVE ... Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27; Spezia 25; ... Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara di domani al Franchi con locontro cui laandrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo ...Dopo le sconfitte contro, Juventus e, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel ...... Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27;25; ... Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni: torna Terzic. Chance per Jovic Viola News Torino-Roma, probabili formazioni e dove vederla L'ultima volta che i capitolini riuscirono ad ottenere due successi in fila risale addirittura a metà gennaio, quando Dybala e compagni riuscirono a superare prima la Fiorentina e poi lo Spezia, ... FIORENTINA - Italiano: "Spezia Partita importante per risalire in classifica" Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara di domani al Franchi con lo Spezia contro cui la Fiorentina andrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo ... L'ultima volta che i capitolini riuscirono ad ottenere due successi in fila risale addirittura a metà gennaio, quando Dybala e compagni riuscirono a superare prima la Fiorentina e poi lo Spezia, ...Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la gara di domani al Franchi con lo Spezia contro cui la Fiorentina andrà a caccia del decimo successo di fila in tutte le competizioni. "Abbiamo poco tempo ...