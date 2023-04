Fiorentina-Spezia, i convocati di Italiano: recuperano Milenkovic e Saponara (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro lo Spezia, in programma domani al Franchi alle ore 14.30 e valida per la 29esima giornata della Serie A 2022/2023. Recuperati Milenkovic e Saponara, mentre saranno assenti lo squalificato Amrabat e l’indisponibile Sirigu. Di seguito la lista completa. I convocati DI Italiano: Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodò, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi e Venuti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida contro lo, in programma domani al Franchi alle ore 14.30 e valida per la 29esima giornata della Serie A 2022/2023. Recuperati, mentre saranno assenti lo squalificato Amrabat e l’indisponibile Sirigu. Di seguito la lista completa. IDI: Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodò, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral,, Ranieri,, Sottil, Terracciano, Terzic, Vannucchi e Venuti. SportFace.

