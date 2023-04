Fiorentina, Sgarbi spaventa sullo stadio Franchi: 'Mi hanno detto che i soldi del PNRR non ci sono' (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai parlando del recente caso dello stadio Franchi:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Vittorio, sottosegretario alla cultura, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai parlando del recente caso dello:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : #Sgarbi: 'I soldi del PNRR per il #Franchi non ci sono. Una bella botta, ma non dipende certo da me' #Fiorentina -