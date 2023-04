Fiorentina, Saponara è tornato in gruppo: i dettagli (Di venerdì 7 aprile 2023) Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è tornato stamattina ad allenarsi insieme al gruppo. I dettagli Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è tornato stamattina ad allenarsi insieme al gruppo. Secondo quanto riportato da Firenze Viola, il giocatore è sceso in campo per la rifinitura della squadra di Vincenzo Italiano al centro sportivo “Davide Astori” in vista della sfida del campionato di Serie A che andrà in scena domani, in cui i viola affronteranno lo Spezia e in cui Saponara tornerà ad essere a disposizione del suo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Riccardo, centrocampista della, èstamattina ad allenarsi insieme al. IRiccardo, centrocampista della, èstamattina ad allenarsi insieme al. Secondo quanto riportato da Firenze Viola, il giocatore è sceso in campo per la rifinitura della squadra di Vincenzo Italiano al centro sportivo “Davide Astori” in vista della sfida del campionato di Serie A che andrà in scena domani, in cui i viola affronteranno lo Spezia e in cuitornerà ad essere a disposizione del suo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : #Italiano ritrova anche #Saponara: l'attaccante è rientrato in gruppo in vista dello #Spezia #Fiorentina - CalcioNews24 : #Fiorentina, #Saponara è tornato in gruppo - Fantacalcio : Fiorentina, riecco Milenkovic e Saponara: le ultime - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ??#Fiorentina: le news su #milenkovic e #saponara #fantacalcio #indisponibili - Tutfantacalcio : ??#Fiorentina: le news su #milenkovic e #saponara #fantacalcio #indisponibili -