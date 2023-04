Fiorentina, i convocati: assente solo Amrabat, recuperato Milenkovic (Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina per il match contro lo Spezia in programma domani: Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Br... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Di seguito la lista deidellaper il match contro lo Spezia in programma domani: Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Br...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : I convocati della #Fiorentina: tornano a disposizione #Milenkovic e #Saponara - acffiorentina : CONVOCATI | ?? I Viola per #FiorentinaSpezia ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - ViolaClubINA : acffiorentina: CONVOCATI | ?? I Viola per #CremoneseFiorentina ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - ManuelaFioren : RT @acffiorentina: CONVOCATI | ?? I Viola per #CremoneseFiorentina ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - OggiSportNotiz2 : I convocati della Fiorentina #ACFFiorentina #CoppaItalia #news #SerieA #USCremonese -

Cremonese, i convocati di Ballardini per la Sampdoria Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Fiorentina Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Sampdoria. Assenti gli infortunati ... Probabili formazioni Serie A della 29giornata: le news dai campi ... sabato ore 14:30 Fiorentina, tantissime opzioni là davanti per Italiano Viola che devono fare il ... si spera di recuperare Okereke Nella sfida di Coppa Italia mancavano dalla lista dei convocati, ... I convocati della 29° giornata di Serie A 2022/2023 Fiorentina - Spezia delle 14.30 vedere Amrabat squalificato mentre infortunati sono Sirigu, Caldara,... Andiamo a vedere i convocati previsti per questa giornata. CONVOCATI DI SERIE A I giocatori di ... Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha diramato la lista deiin vista della sfida contro laDavide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha diramato la lista deiin vista della sfida contro la Sampdoria. Assenti gli infortunati ...... sabato ore 14:30, tantissime opzioni là davanti per Italiano Viola che devono fare il ... si spera di recuperare Okereke Nella sfida di Coppa Italia mancavano dalla lista dei, ...- Spezia delle 14.30 vedere Amrabat squalificato mentre infortunati sono Sirigu, Caldara,... Andiamo a vedere iprevisti per questa giornata.DI SERIE A I giocatori di ... Domani Fiorentina-Spezia, i convocati di Italiano: assente Amrabat, c'è Milenkovic TUTTO mercato WEB Fiorentina-Spezia, i convocati di Italiano: recuperano Milenkovic e Saponara Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro lo Spezia, in programma domani al Franchi alle ore 14.30 e valida per la 29esima ... U15: i convocati di Pesci per il test con i classe 2007 dell'Artena Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ... Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro lo Spezia, in programma domani al Franchi alle ore 14.30 e valida per la 29esima ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...