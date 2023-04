Fiorentina, Franchi quasi sold out con lo Spezia. E Joe Barone si improvvisa PR | Serie A (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 13:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: I tifosi della Fiorentina continuano a far sentire la propria vicinanza in questo momento straordinario per la squadra. Anche per il match contro lo Spezia in programma sabato alle 14:30, il Franchi si prepara a colorarsi di viola. Secondo La Nazione, saranno oltre 32mila i tifosi presenti nonostante il weekend pasquale. E la Fiorentina sta ricorrendo anche a diverse iniziative per promuovere la partita coi bianchi. PR Barone – “Ieri la Fiorentina si è adoperata su più fronti per convincere gli indecisi a recarsi al Franchi per sostenere la squadra di Italiano. Consueto slogan social («Insieme siamo più forti«) ed appelli anche da parte dei calciatori: Cabral, Gonzalez, Dodo e Quarta hanno ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-07 13:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: I tifosi dellacontinuano a far sentire la propria vicinanza in questo momento straordinario per la squadra. Anche per il match contro loin programma sabato alle 14:30, ilsi prepara a colorarsi di viola. Secondo La Nazione, saranno oltre 32mila i tifosi presenti nonostante il weekend pasquale. E lasta ricorrendo anche a diverse iniziative per promuovere la partita coi bianchi. PR– “Ieri lasi è adoperata su più fronti per convincere gli indecisi a recarsi alper sostenere la squadra di Italiano. Consueto slogan social («Insieme siamo più forti«) ed appelli anche da parte dei calciatori: Cabral, Gonzalez, Dodo e Quarta hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentina_ole : RT @Fiorentinanews: Da Bruxelles arriva un secco no per i fondi del PNRR per lo stadio di Venezia e un... forse (tendente al no) per il Fra… - Fiorentina_ole : RT @CalcioFinanza: L'Unione europea vara la linea dura sui soldi del Pnrr per gli stadi. Stop a #Venezia e speranze al minimo per il Franch… - Michele38834609 : @Arkantos_est @capuanogio Il Franchi è un 'cesso' a cielo aperto (come la stragrande maggioranza degli impianti ita… - at_informa : #at_Firenze sabato 8 aprile alle 14.30 all' Artemio Franchi si giocherà la partita della Fiorentina .Info sulle dev… - brasikurtz : RT @acffiorentina: ?? Si torna al Franchi!! ?? Fiorentina-Spezia ??? Sabato 8 Aprile, ore 14.30 ?? INSIEME SIAMO PIÙ FORTI! ??? Acquista il tuo… -