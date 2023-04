Fiore di ghiaccio | il nuovo singolo di Paola Turci | testo e significato

(Di venerdì 7 aprile 2023) Esce venerdì 7 aprile “di” (Bambini srl / distribuito da Believe),ildi, da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. “di”, prodotto da Diego Calvetti, è ildiche arriva dopo “Caramella”, brano diretto, innovativo e colorato di ironia che ha presentato unacantautrice attraversata dalla voglia di raccontarsi senza filtri e che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album “Viva da morire”. “di” è intimo, profondo e toccante, un brano in cui emergono con forza e intensità i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolaturci : Fiore di ghiaccio Dal 7 aprile su tutte le piattaforme - Elenaturcina73 : Ma che bello...sono soddisfazioni @paolaturci ?????? E noi orgogliosi di te - officialFandP : RT @paolaturci: Fiore di ghiaccio Dal 7 aprile su tutte le piattaforme - saraangel83 : RT @RadioItalia: . @paolaturci: il rapporto madre figlia nel singolo “Fiore di ghiaccio”! - RadioItalia : . @paolaturci: il rapporto madre figlia nel singolo “Fiore di ghiaccio”! -

Milano, 5 apr. Esce venerdi' 7 apriledi(Bambini srl / distribuito da Believe), il nuovo singolo di Paola Turci, disponibile da oggi in pre - save e da venerdi' su tutte le piattaforme digitali e in radio.di ...diè il nuovo singolo di Paola Turci. "di" è intimo, profondo e toccante, un brano in cui emergono con forza e intensità i sentimenti contrastanti, ma allo stesso tempo ......, temperature in picchiata sotto lo zero, pioggia e grandine. "Il ritorno del freddo a ... Dopo la grandine abbattutasi a macchia di leopardo sulle coltivazioni income peschi, albicocchi ...

Il rapporto conflittuale tra madre e figlia nel nuovo singolo di Paola Turci, “Fiore di ghiaccio” All Music Italia

Dopo “Caramella”, Paola torna su Radio Italia solomusicaitaliana con una nuova canzone molto più intima e profonda. Guarda la copertina del brano ...Le temperature sono crollate da nord a sud, mettendo in serio pericolo le colture proprio nel periodo di fioritura. Nella scorsa notte le minime sono ...