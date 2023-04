“Fino al centro di Bakhmut”. La città della guerra sta per cambiare padrone (Di venerdì 7 aprile 2023) La caduta di un altro snodo cruciale della guerra in Ucraina è ora vicino. “La Russia è molto probabilmente avanzata Fino al centro di Bakhmut”, è quanto riferisce il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d'intelligence, secondo cui “le forze russe hanno riguadagnato slancio nella battaglia per Bakhmut”. Le forze russe sono “molto probabilmente avanzate Fino al centro della città di Bakhmut e si sono impadronite della sponda occidentale del fiume Bakhmutka”, scrive il ministero della Difesa del Regno Unito, che poi aggiunge che “la principale via di approvvigionamento dell'Ucraina a ovest della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) La caduta di un altro snodo crucialein Ucraina è ora vicino. “La Russia è molto probabilmente avanzataaldi”, è quanto riferisce il ministeroDifesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d'intelligence, secondo cui “le forze russe hanno riguadagnato slancio nella battaglia per”. Le forze russe sono “molto probabilmente avanzatealdie si sono impadronitesponda occidentale del fiumeka”, scrive il ministeroDifesa del Regno Unito, che poi aggiunge che “la principale via di approvvigionamento dell'Ucraina a ovest...

