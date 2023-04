Fim Cisl, Torino e Pomigliano spingono volumi di Stellantis (Di venerdì 7 aprile 2023) Torna ad aumentare la produzione di Stellantis nei primi tre mesi del 2023, grazie soprattutto al contributo del Polo produttivo di Torino con la 500 elettrica e di Pomigliano con l'Alfa Romeo Tonale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Torna ad aumentare la produzione dinei primi tre mesi del 2023, grazie soprattutto al contributo del Polo produttivo dicon la 500 elettrica e dicon l'Alfa Romeo Tonale, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Fim Cisl, Torino e Pomigliano spingono volumi di Stellantis. 'Dal governo Meloni nessun fatto concreto per il setto… - fimcislbas : #Stellantis, commentando i dati produttivi diffusi stamane dalla @FIMCislStampa, il segretario @fimcislbas… - fisco24_info : Fim Cisl, Torino e Pomigliano spingono volumi di Stellantis: 'Dal governo Meloni nessun fatto concreto per il setto… - Agenparl : Stellantis, Evangelista (Fim Cisl): «Servono almeno 300 mila vetture all’anno per garantire i livelli o ... - - GiulianoCurti : RT @TgrRaiPiemonte: Nel primo trimestre produzione in crescita del 4,8% per @Stellantis secondo i dati di Fim Cisl. Ottimi numeri rispetto… -

Fim Cisl, Torino e Pomigliano spingono volumi di Stellantis Emerge dal Report della Fim Cisl, illustrato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano. I dati della produzione di Stellantis nei primi tre mesi del 2023 segnano un'inversione di tendenza ... Stellantis, nel primo trimestre produzione in crescita del 4,8% E quanto rileva il report della Fim - Cisl presentato in conferenza stampa a Torino. La produzione di auto segna un +11,9% pari a 138.210 unita', mentre quello relativo ai veicoli commerciali un calo ... Stellantis, Fim: nel I trimestre produzione in crescita del 4,8% E quanto rileva il report della Fim - Cisl presentato in conferenza stampa a Torino. La produzione di auto segna un +11,9% pari a 138.210 unita', mentre quello relativo ai veicoli commerciali un calo ... Emerge dal Report della, illustrato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano. I dati della produzione di Stellantis nei primi tre mesi del 2023 segnano un'inversione di tendenza ...E quanto rileva il report dellapresentato in conferenza stampa a Torino. La produzione di auto segna un +11,9% pari a 138.210 unita', mentre quello relativo ai veicoli commerciali un calo ...E quanto rileva il report dellapresentato in conferenza stampa a Torino. La produzione di auto segna un +11,9% pari a 138.210 unita', mentre quello relativo ai veicoli commerciali un calo ... Stellantis, la Fim Cisl: nel primo trimestre produzione in crescita del 4,8% RaiNews Mirafiori e Pomigliano tirano la ripresa di Stellantis Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Fim Cisl, Torino e Pomigliano spingono volumi di Stellantis Emerge dal Report della Fim Cisl, illustrato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano. I dati della produzione di Stellantis nei primi tre mesi del 2023 segnano un'inversione di tendenza ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Emerge dal Report della Fim Cisl, illustrato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano. I dati della produzione di Stellantis nei primi tre mesi del 2023 segnano un'inversione di tendenza ...