Fifa 23 Obiettivo Trophy Titans | Dennis Bergkamp

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 7 aprile 2023) Scopriamo insieme come completare l’dedicato all’icona olandeseNumero di sfide da completare:4 Scadenza: 5 maggio Premio finale: 1x ICONANon scambiab. Punta all’angolinoSegna 5 gol con tiri di precisione usando un giocatore olandese in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions).1x 81+ TWO RARE GOLD PLAYERS PACK Non scambiab. Torniamo al lavoroGioca 5 partite Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions) schierando almeno 6 giocatori olandesi tra i titolari.1x IconaNon ...