Fidanzato chiamato “disgustoso” perché frequenta “ragazza piccola” – la sua vera età lascia tutti a bocca aperta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ci sono miliardi di persone su questa terra ma non ce ne sono due uguali. Nasciamocon aspetto, personalità e in condizioni diverse, ciò significa che siamocompletamente unici. Quando si tratta di farsi notare, Shauna Rae sa esattamente come funziona. Le hanno diagnosticato un tumore al cervello quando aveva solamente 6 mesi di vita ed è stata sottoposta a trattamenti molto duri. Nonostante l’abbiano aiutata, le hanno anche cambiato la vita per sempre. I trattamenti le hanno bloccato la crescita e oggi nessuno crede alle proprie orecchie quando Shauna rivela di avere più di 23 anni. Il suo aspetto unico ha fatto impazzire le persone online quando l’hanno vista con il suo. Leggi di più:pensano sia appena andato in pensione – quando l’uomo rivela la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nescionomine : @thedok978 @Gazzetta_it @tatanka_h Hai ragione, dovrebbero ogni tanto fare articoli anche sui talenti delle seconde… - franpetta : Pomeriggio il fidanzato della mia amica ha chiamato il ragazzo col quale sono uscita tre settimane fa (suo amico) e… - mary95mer : RT @dicoleparolacce: Zì Stè sognava da una vita una vacanza con un uomo degno di essere chiamato tale nonché fidanzato della figlia. #donna… - youareporacci : RT @dicoleparolacce: Zì Stè sognava da una vita una vacanza con un uomo degno di essere chiamato tale nonché fidanzato della figlia. #donna… - terry36410021 : RT @dicoleparolacce: Zì Stè sognava da una vita una vacanza con un uomo degno di essere chiamato tale nonché fidanzato della figlia. #donna… -

'Mi hannodiversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi Io e sister non siamo mai entrate nel ... da alcuni mesi a questa parte, al suo fianco è tornato ad essere presente ilPago , con ...... per via del suo atteggiamento 'sottomesso' nei confronti di Antonella Fiordelisi veniva'... Ed infatti Oriana si trova a Verona, la città del suo, ed ha avuto modo di passare del ...... identificato per un ragazzo italiano di 36 anni, riferiva di averi soccorsi in quanto ... La donna, ascoltata in merito all'accaduto,ha confermato che l'exl'aveva raggiunto in quel ...

“In crociera ho visto il mio fidanzato con un’altra grazie alle telecamere”: la furiosa… Il Fatto Quotidiano

Andrea Papi è stato ucciso da un orso in Trentino: il dolore della famiglia, degli amici e della ragazza. Che racconta: «Sono voluta andare a vedere il posto dove è morto il ...