Feyenoord-Roma, 2000 posti vuoti allo stadio per evitare il lancio di oggetti in campo (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Feyenoord teme i suoi tifosi. L’episodio dell’accendino tirato a Klassen, centrocampista dell’Ajax ha accesso i riflettori sulla sicurezza dei giocatori al De Kuip di Rotterdam. Durante il de Klassieker fra Ajax e Feyenoord, i tifosi della città di Rotterdam hanno lanciato al calciatore dell’Ajax un accendino in testa al minuto 63 di gioco, interrompendo temporaneamente la partita. «È scioccante» ha dichiarato il sindaco di Amsterdam. «Ho trovato l’atmosfera molto cupa. Con i fuochi d’artificio, i suoni come spari e bombe, la gente che ha rovinato totalmente l’atmosfera. Penso che il problema sia principalmente con il Feyenoord al momento, le possibilità di aprire lo stadio per loro non migliorano». Oggi il Telegraaf ricostruisce l’episodio capitato a Klassen e scrive che in vista dell’andata dei quarti di Europa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilteme i suoi tifosi. L’episodio dell’accendino tirato a Klassen, centrocampista dell’Ajax ha accesso i riflettori sulla sicurezza dei giocatori al De Kuip di Rotterdam. Durante il de Klassieker fra Ajax e, i tifosi della città di Rotterdam hanno lanciato al calciatore dell’Ajax un accendino in testa al minuto 63 di gioco, interrompendo temporaneamente la partita. «È scioccante» ha dichiarato il sindaco di Amsterdam. «Ho trovato l’atmosfera molto cupa. Con i fuochi d’artificio, i suoni come spari e bombe, la gente che ha rovinato totalmente l’atmosfera. Penso che il problema sia principalmente con ilal momento, le possibilità di aprire loper loro non migliorano». Oggi il Telegraaf ricostruisce l’episodio capitato a Klassen e scrive che in vista dell’andata dei quarti di Europa ...

