Festa Scudetto Napoli | De Laurentiis chiede 10mila agenti

Desidero vincere questoper vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l'ora di assistere a quella. Sarà emozionante".Intanto, in città proseguono i preparativi per la: oggi vertice in Prefettura con De Laurantiis. Il tricolore si celebrerà prima al Maradona e poi in piazza: le date quelle del 3 e 4 ...Intervista a Victor Osimhen, il rapporto con la città Osimhen ha poi parlato di cosa significa per lui giocare nel Calcio Napoli , e cosa si aspetta dalla: 'Per me è un grandissimo ...

Napoli, pronta la festa scudetto: il 3 e 4 giugno tra Maradona e Plebiscito - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su una richiesta di Aurelio De Laurentiis relativa alla festa Scudetto che avverrà a Napoli. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto ...Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte parlando della festa Scudetto che si sta allestendo per fine campionato. "Non può essere il Festival di Sanremo, deve ...