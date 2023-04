Festa Scudetto | due milioni da Regione e Comune Le richieste di De Laurentiis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfonsoLandolf6 : La notizia che @ADeLaurentiis chiede 1 milione al comune per la festa scudetto sta facendo il giro del mondo,solo… - AlfonsoLandolf6 : @napolista La BBC ricorda pure che @ADeLaurentiis chiede 1 milione al comune per la festa scudetto? ?????? - j_7ragon : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis chiede 2 milioni a Comune e Regione per organizzare la festa scudetto - 100x100Napoli : Repubblica - Le richieste di ADL per la festa Scudetto. Tra maxi-schermi e palchi in piazza -… - cronachecampane : #CalcioNapoli #UltimeNotizie #festanapoli #festascudetto IL GRANDE EVENTO Festa scudetto Napoli: premiazione al Mar… -

Penso che questasarà unapopolare, penso che lo stadio debba essere del popolo. Non è possibile che allo stadio possano andarci solo le persone ricche e quelle povere non ...Commenta per primo A Napoli stanno preparando tutto per la, in prefettura stanno studiando un piano sicurezza. L'idea è quella di concentrare i festeggiamenti in un solo giorno, come riporta il Corriere dello Sport: o il 4 giugno, o il 3 se ...Desidero vincere questoper vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l'ora di assistere a quella. Sarà ...

Napoli, De Laurentiis in riunione per la festa Scudetto: i dettagli Corriere dello Sport

Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Al tavolo convocato dal prefetto Claudio Palomba, i vertici delle forze dell'ordine, con il questore Alessandro Giuliano, ma anche il… Leggi ...Aurelio De Laurentiis è sceso in campo insieme a Regione e Comune per organizzare la festa Scudetto a Napoli, nella giornata di ieri si è incontrato con il prefetto Claudio Palomba al quale sono state ...