Festa della Liberazione con sfilata di mezzi e costumi nazisti: polemica nel Modenese (Di venerdì 7 aprile 2023) In vista delle celebrazioni per la Festa della Liberazione il 25 aprile sfilerà a Mirandola, nel Modenese, la “Colonna della Libertà”, un convoglio di mezzi militari e costumi nazisti: alle 11 è infatti previsto l’arrivo di oltre 120 veicoli storici militari risalenti alla seconda guerra mondiale e 350 figuranti, che sfileranno ripercorrendo il percorso che li vide impegnati durante la Campagna d’Italia. Dal 2008, anno di fondazione dell’iniziativa, avvengono discussioni sull’opportunità di mettere in mostra effigi naziste nel giorno della Festa della Liberazione. “La Colonna della Libertà si basa sul concetto di ‘uscire’ dai musei”, ha spiegato Simone Guidorzi, ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) In vista delle celebrazioni per lail 25 aprile sfilerà a Mirandola, nel, la “ColonnaLibertà”, un convoglio dimilitari e: alle 11 è infatti previsto l’arrivo di oltre 120 veicoli storici militari risalenti alla seconda guerra mondiale e 350 figuranti, che sfileranno ripercorrendo il percorso che li vide impegnati durante la Campagna d’Italia. Dal 2008, anno di fondazione dell’iniziativa, avvengono discussioni sull’opportunità di mettere in mostra effigi naziste nel giorno. “La ColonnaLibertà si basa sul concetto di ‘uscire’ dai musei”, ha spiegato Simone Guidorzi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La strategia del governo in vista della Festa della Liberazione. Buongiorno ?? - Agenzia_Ansa : Rincari per alcuni prodotti tipici consumati a Pasqua, dall'agnello +5% e soprattutto per le uova con +29%. Complic… - SerieA : La festa continua ?? 8?? calciatori della #SerieATIM ?? fanno parte della festa #FUTBirthday, disponibili ora su… - SeriousSpidey : RT @SerieA: La festa continua ?? 8?? calciatori della #SerieATIM ?? fanno parte della festa #FUTBirthday, disponibili ora su #FIFA23 ??… - ginaforjob : Novena alla Divina Misericordia di Santa Faustina Kowalaska?????? La novena si comincia il venerdì santo in preparazi… -