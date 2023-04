(Di venerdì 7 aprile 2023) Morenodichiara che0-10 e che gli azzurriinLeague Moreno, ex difensore del, parla del momento attuale degli azzurri nel corso di ‘Legends – Ci vediamo a’, programma in onda su Canale 8. “Io come Rrahmani? Questi sono giocatori veri, lui in particolare è un grande giocatore. Io non ero in Nazionale, la storia è storia. Lui e Kim giocano per le rispettive nazioni, sono il massimo livello, la massima espressione di un giocatore. Io il saltino fino alla Nazionale maggiore non l’ho fatto, c’è sempre un perché. Credo cheanche 0-10, basta vedere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Ferrario: 'Napoli-Milan poteva finire 0-10. Reagiranno in Champions' #CalcioNapoli #Ferrario #Milan… - MilanWorldForum : Ferrario su Napoli - Milan Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Ferrario su Napoli - Milan Le dichiarazioni -) - Spazio_Napoli : “Lecce-Napoli è la partita più importante e vi spiego perché!”, sentite il parere dell’ex giocatore del Napoli… - Spazio_Napoli : ??”Napoli-Milan poteva finire anche 0-10”, sentite le parole dell’ex giocatore del Napoli #Ferrario??? #napolimilan… -

Quattro epurati: Garella, Giordano, Bagni,. Non ci fu duello- Milan nella stagione successiva, l'Inter vinse nel 1989, ma fu ancora Milano chiama erisponde l'anno dopo, Bigon ...(Gli altri furono Bagni, Garella, Giordano,, ndr). Maradona Non potevo mandarlo via altrimenti sarebbe stato lui a mandare via tutti, con il potere carismatico che aveva. Quelfu ...Un concerto per lo scudetto a' Come sarà lo spettacolo 'Nel mio stile, un mix di argomenti ... Chi la fa ridere 'Francesco De Carlo, Edoardo, Michela Giraud, Luca Ravenna e altri'. ...

Ferrario: 'Napoli-Milan poteva finire 0-10. Visto il gol di Saelemaekers' AreaNapoli.it

Moreno Ferrario, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Legends – Ci vediamo a Napoli', programma in onda su Canale 8. "Io come Rrahmani Questi sono giocatori veri, lui in particolare è ...Moreno Ferrario, ex difensore del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: "Io come Rrahmani Questi ...