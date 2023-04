Ferrari | Vasseur | “Stiamo cercando di accelerare gli sviluppi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Il prossimo obiettivo? Confermare a Baku il ritmo che abbiamo avuto in Australia, contenendo il degrado delle gomme. Ci saranno due gare, con la Sprint Race, e sarà importante estrarre il massimo dalla nostra macchina”. Frederic, team principal della, mantiene la fiducia nonostante il difficile inizio di stagione. “Non ho dubbi sulle motivazioni di Charles, anche se due ritiri e una penalità in tre gare sono uno scenario non ideale. In ogni caso è il mio compito tenere i piloti su di morale. Carlos è già tornato al simulatore, a Maranello, e la settimana prossima toccherà a Charles – le sue parole alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Com’è lo stato d’animo in azienda? Se vi riferite ai miei rapporti con John Elkann e Benedetto Vigna, sono ottimi. Credetemi. Lavoriamo tutti per migliorare, a dispetto di risultati che non sono quelli che ...