Ferrari, Vasseur: 'Stiamo cercando di accelerare gli sviluppi' (Di venerdì 7 aprile 2023) Carlos è già tornato al simulatore, a Maranello, e la settimana prossima toccherà a Charles - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Com'è lo stato d'animo in azienda? Se vi riferite ai miei ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Carlos è già tornato al simulatore, a Maranello, e la settimana prossima toccherà a Charles - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Com'è lo stato d'animo in azienda? Se vi riferite ai miei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Ferrari, Vasseur: 'Stiamo cercando di accelerare gli sviluppi' - F1Daviderusso : Vasseur in 4 ???????? 'Abbiamo presentato diritto di revisione alla FIA per la penalità di Sainz in Australia'. 'Agg… - sportface2016 : #Ferrari, #Vasseur: 'Stiamo cercando di accelerare gli sviluppi' - CharlesLEC_fan : Così ti voglio Federico Vassoio!!!! Proteggilo ??!!!! #charlesleclerc #Ferrari #Vasseur - Formula1WM : Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Frederic #Vasseur si è soffermato anche sul piano di s… -