(Di venerdì 7 aprile 2023) La fiera, punto di riferimento per il settore dei, ospiterà le ultime novità riguardanti l'innovazione delle nuove tecnologie, software e materiali per lo sviluppo sostenibile ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Giornaleditalia : Ferrara torna ad essere la capitale internazionale dei beni culturali grazie a Restauro – Salone Internazionale dei… - sar4aaaaaa : Ferrara capitale ma non lo accetta -

... inoltre, una serie di convegni su "Archeologia e Restauro", "Il patrimonio culturale come risorsa strategica per la transizione ecologica" mentre il Comune diesporrà il restauro di Palazzo ......che la Giunta regionale ha candidato al Fondo unico nazionale per il turismo in conto(... Infine, alle Province di, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini saranno destinati i contributi ......che la Giunta regionale ha candidato al Fondo unico nazionale per il turismo in conto(... Infine, alle Province di, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini saranno destinati i contributi per ...

Ferrara capitale internazionale di beni culturali con “Restauro” Globalist.it

La programmazione dell’evento prevede, inoltre, una serie di convegni su “Archeologia e Restauro”, “Il patrimonio culturale come risorsa strategica per la transizione ecologica” mentre il Comune di ...Ferrara torna, dal 10 al 12 maggio, capitale internazionale dei beni culturali grazie a 'Restauro-Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese', per conoscere le ul ...