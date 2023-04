FELICISSIMA SERA: PIO & AMEDEO SALUTANO IL PUBBLICO TRA PAOLO BONOLIS, ANTONELLA CLERICI E IL VOLO (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile, in prima SERAta, su Canale 5, gran finale del varietà “All Inclusive” di Pio e AMEDEO “FELICISSIMA SERA”. In studio, una carrellata di super-ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi, ANTONELLA CLERICI, PAOLO BONOLIS, Diletta Leotta, Il VOLO, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e… molti altri. Tra gli ingredienti del frizzante mix di “FELICISSIMA SERA”, musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e AMEDEO, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì 7 aprile, in primata, su Canale 5, gran finale del varietà “All Inclusive” di Pio e”. In studio, una carrellata di super-ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi,, Diletta Leotta, Il, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e… molti altri. Tra gli ingredienti del frizzante mix di “”, musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana.

