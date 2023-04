FdI | Rachele Silvestri e le false voci sul gossip Un amico di Gelli ha fatto il nome di Lollobrigida

(Di venerdì 7 aprile 2023) Continua a far discutere il caso di, la deputata di Fdi che ha scritto una lettera aperta per denunciare il suo malessere, in seguito ad una falsa notizia diffusa in ambienti della politica, sulla presunta paternità di suo figlio attribuita ad un politico influente del suo partito.hail test del Dna per rendere pubblica la fake news, confermando che il figlio è del suo attuale compagno e non di un politico. Subito dopo si è scatenata la caccia aldel presunto interessato e a chi avesse messo in giro quelle. Il quotidiano "La Verità", avanza una sua tesi. Il 14 settembre scorso - scrive il quotidiano diretto da Belpietro - un sms proveniente da Gianmario Ferramonti raccontava infatti la storia sul ministro ...

