Famiglie Omogenitoriali | +Europa | presentata mozione per chiedere ai sindaci irpini di tutelare i bambini

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo locale del partito fondato da Emma Bonino ha infatti presentato unaaffinché si proceda con la registrazione deidellearcobaleno, nonostante la circolare ai Prefetti del Ministro dell’Interno Piantedosi. La, in particolare, invita ia procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppieindicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino. “Attraverso i nostri gruppi locali – afferma il Segretario Nazionale di, Riccardo Magi – abbiamo dato vita a questa campagna nazionale: presentiamo questain tutti i Consigli Comunali e a tutti ie le Sindache ...

A questo si è aggiunta la mancata ricezione della normativa europea sul riconoscimento paritario delle famiglie omogenitoriali in tutto il territorio europeo, stigmatizza proprio oggi dal presidente del Parlamento Europeo.

Nel nostro Paese non esiste una legge sul riconoscimento del legame di parentela tra figli e genitore non biologico e questo sta creando non pochi ostacoli alle famiglie omogenitoriali ...A seguito della circolare del Ministero dell’interno giunta al Prefetto di Milano è stato di fatto impedito al sindaco della suddetta città di proseguire con le trascrizioni anagrafiche delle figlie ( ...