Falcone e Gallo regalano la vittoria al Napoli. Papera clamorosa (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli torna a vincere a Lecce con il risultato di 2-1. Cancellate le critiche dopo la sconfitta con il Milan, anche se la prestazione non convince prima della partita di Champions League di mercoledì. vittoria – Il Napoli è un rullo compressore e abbatte chiunque gli si trovi davanti. Oggi la fortuna si è girata dalla parte di Luciano Spalletti. La squadra partenopea vince anche nella difficile trasferta di Lecce con il risultato di 2-1 e cancella l'ultima turbolenta settimana di critiche. Si pensava che la sconfitta con il Milan lasciasse scorie, il Napoli ha tolto tutti i dubbi e si gode ora il primato in un campionato già chiuso e vinto. Porta in vantaggio la compagine del tecnico di Certaldo Giovanni Di Lorenzo sfruttando l'improbabile cross di Kim-Min-Jae al minuto 18. Il Lecce trova il pari ad inizio secondo ...

