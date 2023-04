Fabrizio Corona scende in politica e si candida: Il suo sogno . (Di venerdì 7 aprile 2023) Fabrizio Corona si tuffa in politica e “Corona” il suo sogno di una carriera al servizio del bene comune. L’ex re dei paparazzi ha scelto di partire dalla sua città natale, Catania, per impegnarsi nei panni di candidato al Consiglio comunale. Le prossime elezioni comunali nel centro siciliano vedranno quindi il nome di Fabrizio Corona nella rosa di candidati della lista di Giuseppe Lipera, avvocato aspirante alla carica di sindaco. Fabrizio Corona candidato alle comunali a Catania La svolta politica di Fabrizio Corona passa per le consultazioni comunali di Catania. L’ex re dei paparazzi ha accettato di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023)si tuffa ine “” il suodi una carriera al servizio del bene comune. L’ex re dei paparazzi ha scelto di partire dalla sua città natale, Catania, per impegnarsi nei panni dito al Consiglio comunale. Le prossime elezioni comunali nel centro siciliano vedranno quindi il nome dinella rosa diti della lista di Giuseppe Lipera, avvocato aspirante alla carica di sindaco.to alle comunali a Catania La svoltadipassa per le consultazioni comunali di Catania. L’ex re dei paparazzi ha accettato di ...

