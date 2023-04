Fabio Fognini non sarà a Monte Carlo | problema al piede

(Di venerdì 7 aprile 2023) Aumenta la lista degli indisponibili per il Master 1000 di. Dopo Nadal, Alcaraz e Auger-Aliassime, anchesi aggiunge a coloro che dovranno saltare il torneo. Il tennista italiano lo ha annunciato ieri sera con un post sui social in cui ha rivelato di avere unfisico che lo costringerà a saltare l’appuntamento. ATP, anchedà forfait (Photo credit: Serbia Open)Non c’è tre senza quattro… forse il detto non era proprio così, ma nella praticanon vedrà un altro dei suoi protagonisti, ovvero. Il tennista italiano, reduce dall’esperienza ad Estoril, ha comunicato ieri che non potrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucavad72 : RT @WeAreTennisITA: FOGNINI SALTA MONTECARLO ?? Un problema alla caviglia, accusato nel match contro Cecchinato, costringe Fabio al forfait.… - NNever70 : RT @WeAreTennisITA: FOGNINI SALTA MONTECARLO ?? Un problema alla caviglia, accusato nel match contro Cecchinato, costringe Fabio al forfait.… - MercRF : RT @lorenzofares: La brutta notizia è che Fabio #Fognini ???? dovrà rinunciare alla wild card al torneo #atp1000 di Montecarlo ???? dopo l'info… - 15lovetennis : RT @GeorgeSpalluto: Fabio Fognini rinuncia alla wild card riservatagli a Montecarlo a causa dell'infortunio al piede patito ieri a Estoril.… - WeAreTennisITA : FOGNINI SALTA MONTECARLO ?? Un problema alla caviglia, accusato nel match contro Cecchinato, costringe Fabio al forf… -

Si tratta di Jannik Sinner (testa di serie numero 7, avrà un bye al primo turno), Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e, che ha ricevuto una wild - card essendo campione del torneo nel ...Il siciliano torna in campo dopo le due belle vittorie ottenute rispettivamente contro l'ex top ten argentino Diego Schwartzman ed il connazionale. Adesso il faccia a faccia con la ...A Monte - Carloha vissuto un sogno. Una settimana storica, nel 2019, culminata in una Pasqua di gloria e di rinascita, l'avvio di un nuovo percorso per il tennis italiano. "Con Rublev sono stato ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Una nuova tegola sulla stagione di Fabio Fognini, che purtroppo continua ad essere martoriato dai problemi fisici. L’infortunio al piede patito nel match contro Marco Cecchinato all’Estoril ...