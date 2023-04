Fabiano Parisi a scuola da Theo Hernandez. L’esterno dell’Empoli è primo per metri in avanti palla al piede (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo ha detto forte e chiaro, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan: “Theo Hernandez è il mio modello“. E non potrebbe essere altrimenti, perché sono pochi in Serie A i giocatori che possono avvicinarsi a quelle caratteristiche di terzino mancino come fa Fabiano Parisi. L’esterno dell’Empoli era chiamato ad una stagione di consacrazione dopo l’ottimo esordio nel massimo campionato e lo ha fatto, regalandosi un girone di ritorno in crescendo. Dall’espulsione a Firenze, ha invertito la rotta, fino al match contro il Lecce che l’ha visto guadagnare il rigore del gol vittoria. Nell’azione del penalty c’è tanto dell’identikit da uomo mercato in estate: il coraggio nel cercare lo spazio, la qualità nello spostare il pallone all’ultimo momento prima del contatto. Non a caso, ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo ha detto forte e chiaro, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan: “è il mio modello“. E non potrebbe essere altrimenti, perché sono pochi in Serie A i giocatori che possono avvicinarsi a quelle caratteristiche di terzino mancino come faera chiamato ad una stagione di consacrazione dopo l’ottimo esordio nel massimo campionato e lo ha fatto, regalandosi un girone di ritorno in crescendo. Dall’espulsione a Firenze, ha invertito la rotta, fino al match contro il Lecce che l’ha visto guadagnare il rigore del gol vittoria. Nell’azione del penalty c’è tanto dell’identikit da uomo mercato in estate: il coraggio nel cercare lo spazio, la qualità nello spostare il pallone all’ultimo momento prima del contatto. Non a caso, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanistapelato : RT @sportface2016: Fabiano #Parisi a scuola da #TheoHernandez: l'esterno dell'#Empoli è primo (con il rossonero secondo) per metri percorsi… - sportface2016 : Fabiano #Parisi a scuola da #TheoHernandez: l'esterno dell'#Empoli è primo (con il rossonero secondo) per metri per… - _SR26_ : @Leonard32521702 Ecco se devo fare un nome per la fascia sinistra dico Fabiano Parisi. Terzino di ruolo, difensivam… - EmpoliFC : ???? Ieri contro il Lecce, Fabiano #Parisi ha giocato la gara numero 5?0? in #SerieA: l'esordio nella massima serie d… - mariogiuffredi_ : Fabiano Parisi dopo la vittoria contro il Lecce: “Partita dura, era importante vincere” -